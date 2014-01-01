Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1635 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1635

Запчасть ремень поликлиновой 08K1635 МАН ТГА/Мерседес Атего/Аксор 3.34341 представлена по производителю DT с артикулом 3.34341. У данной детали есть аналоги с номерами: 334341 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 08K1635 МАН ТГА/Мерседес Атего/Аксор 3.34341 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.