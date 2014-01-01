Длина [мм] 1962 Ширина [мм] 42,7 Количество ребер 12 Параметр 12PK1962

Запчасть Ремень ручейковый 12K 1962 представлена по производителю DT с артикулом 334340. У данной детали есть аналоги с номерами: 12PK1962HD, 34139, 12PK1960ES, 854220194, 2778701, 51968200226. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.