|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|334340
|Наименование
|Ремень ручейковый 12K 1962
|Вес [г]
|360
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1962
|Ширина [мм]
|42,7
|Количество ребер
|12
|Параметр
|12PK1962
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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