Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 2340 Ширина [мм] 35,6 Количество ребер 10 Параметр 10PK2340

Запчасть ремень поликлиновой 10PK2340 МАН 3.34327 представлена по производителю DT с артикулом 3.34327. У данной детали есть аналоги с номерами: 334327, 10PK2335, 51968200333, 51968200339, 51968200387. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 10PK2340 МАН 3.34327 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.