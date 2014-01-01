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Ремень артикул 334313 DT SPARE PARTS в Алматы

334313 DT SPARE PARTS Ремень
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334313
Наименование Ремень
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 231
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1875
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK1875
Если вы хотите купить ремень, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.34313. У данной детали есть аналоги с номерами: 023141, 02314101, 45441, 51968200324, 8PK1875ES, 8PK1875HD. в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень DT SPARE PARTS с артикулом 334313 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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