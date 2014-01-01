Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1875 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1875

Если вы хотите купить ремень, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.34313. У данной детали есть аналоги с номерами: 023141, 02314101, 45441, 51968200324, 8PK1875ES, 8PK1875HD. в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.