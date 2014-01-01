Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1548 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1548

Запчасть ремень поликлиновой 8PК1548 МАН представлена по производителю DT с артикулом 3.34310. У данной детали есть аналоги с номерами: 8PK1548HD, 8PK1550, 8PK1550HD, 8PK1553ES. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновой 8PК1548 МАН, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.