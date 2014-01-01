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Ремень поликлиновой 8PК1548 MAN артикул 334310 DT SPARE PARTS в Алматы

334310 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 8PК1548 MAN
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334310
Наименование Ремень поликлиновой 8PК1548 MAN
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 188
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1548
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK1548
Запчасть ремень поликлиновой 8PК1548 МАН представлена по производителю DT с артикулом 3.34310. У данной детали есть аналоги с номерами: 8PK1548HD, 8PK1550, 8PK1550HD, 8PK1553ES. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень поликлиновой 8PК1548 МАН, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 8PК1548 MAN DT SPARE PARTS с артикулом 334310 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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