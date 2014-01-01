Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1325 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1325

Запчасть ремень ручейковый МАН представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.34308. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень ручейковый МАН, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.