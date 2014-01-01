Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1158 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1158

Запчасть ремень генератора 3.34306 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.34306. У данной детали есть аналоги с номерами: 334306, 8PK1160HD, 51968200322. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень генератора 3.34306 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.