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Ремень поликлиновый 6PK1030 D2066 артикул 334303 DT SPARE PARTS в Алматы

334303 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновый 6PK1030 D2066
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334303
Наименование Ремень поликлиновый 6PK1030 D2066
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 92
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1030
Ширина [мм] 21,4
Количество ребер 6
Параметр 6PK1030
Запчасть ремень поликлиновый 6PK1030 D2066 представлена по производителю DT с артикулом 3.34303. У данной детали есть аналоги с номерами: 334303, 6PK1025, 6PK1030, 51968200329, 7700260886. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновый 6PK1030 D2066 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновый 6PK1030 D2066 DT SPARE PARTS с артикулом 334303 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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