Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1030 Ширина [мм] 21,4 Количество ребер 6 Параметр 6PK1030

Запчасть ремень поликлиновый 6PK1030 D2066 представлена по производителю DT с артикулом 3.34303. У данной детали есть аналоги с номерами: 334303, 6PK1025, 6PK1030, 51968200329, 7700260886. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновый 6PK1030 D2066 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.