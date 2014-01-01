Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1525 Ширина [мм] 17,8 Количество ребер 5 Параметр 5PK1525

Запчасть ремень поликлиновой 05PK1530 МАН 3.34302 представлена по производителю DT с артикулом 3.34302. У данной детали есть аналоги с номерами: 334302, 51968200332. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 05PK1530 МАН 3.34302 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.