Длина [мм] 1390 Ширина [мм] 14,2 Количество ребер 4 Параметр 4PK1390

Запчасть ремень ручейковый 4K1390 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 334301. У данной детали есть аналоги с номерами: 4PK1390, 4PK1390HD, 51968200317. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень ручейковый 4K1390, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.