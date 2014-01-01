Длина [мм] 900 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X900

Запчасть ремень 13*900 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.34238. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень 13*900, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.