Длина [мм] 1075 Ширина [мм] 13 Параметр AVX13X1075

Запчасть ремень клиновой 13*1075 представлена по производителю DT с артикулом 3.34235. У данной детали есть аналоги с номерами: 334235 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 13*1075 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.