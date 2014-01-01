Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1920 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK1920

Запчасть ремень поликлиновой 8PK1920 МАН 3.34215 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.34215. У данной детали есть аналоги с номерами: 334215, 8PK1920, 200308, 8PK1920HD, 34136, 854220087, 8PK1915. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 8PK1920 МАН 3.34215 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.