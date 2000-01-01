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Ремень поликлиновой 08PK0880 MAN TGA/F2000 без кондиционера 3.34212 артикул 334212 DT SPARE PARTS в Алматы

334212 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 08PK0880 MAN TGA/F2000 без кондиционера 3.34212
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334212
Наименование Ремень поликлиновой 08PK0880 MAN TGA/F2000 без кондиционера 3.34212
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 118
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 880
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK880
Запчасть ремень поликлиновой 08PK0880 МАН ТГА/ф2000 без кондиционера 3.34212 представлена по производителю DT с артикулом 3.34212. У данной детали есть аналоги с номерами: 8PK880, 334212, 8PK880HD, 29037, 8PK880ES, 8PK880, 2834501. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 08PK0880 МАН ТГА/ф2000 без кондиционера 3.34212 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 08PK0880 MAN TGA/F2000 без кондиционера 3.34212 DT SPARE PARTS с артикулом 334212 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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