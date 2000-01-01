Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 880 Ширина [мм] 28,5 Количество ребер 8 Параметр 8PK880

Запчасть ремень поликлиновой 08PK0880 МАН ТГА/ф2000 без кондиционера 3.34212 представлена по производителю DT с артикулом 3.34212. У данной детали есть аналоги с номерами: 8PK880, 334212, 8PK880HD, 29037, 8PK880ES, 8PK880, 2834501. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 08PK0880 МАН ТГА/ф2000 без кондиционера 3.34212 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.