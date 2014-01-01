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Ремень поликлиновой 08PK1375 MAN TGA c кондиционером 3.34211 артикул 334211 DT SPARE PARTS в Алматы

334211 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновой 08PK1375 MAN TGA c кондиционером 3.34211
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334211
Наименование Ремень поликлиновой 08PK1375 MAN TGA c кондиционером 3.34211
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 166
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1376
Ширина [мм] 28,5
Количество ребер 8
Параметр 8PK1376
Запчасть ремень поликлиновой 08PK1375 МАН ТГА c кондиционером 3.34211 представлена по производителю DT с артикулом 3.34211. У данной детали есть аналоги с номерами: 334211, 8PK1375HD, 215382, 34354, 854220061, 8PK1375, 8PK1375ES. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 08PK1375 МАН ТГА c кондиционером 3.34211 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновой 08PK1375 MAN TGA c кондиционером 3.34211 DT SPARE PARTS с артикулом 334211 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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