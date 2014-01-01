|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|334209
|Наименование
|Ремень 14PK1590mm поликлиновой MAN D2866/D2876
|Вес [г]
|413
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1590
|Ширина [мм]
|49,8
|Количество ребер
|14
|Параметр
|14PK1590
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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