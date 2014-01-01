Длина [мм] 1590 Ширина [мм] 49,8 Количество ребер 14 Параметр 14PK1590

Запчасть ремень 14PK1590mm поликлиновой МАН D2866/D2876 представлена по производителю DT с артикулом 3.34209. У данной детали есть аналоги с номерами: 334209 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 14PK1590mm поликлиновой МАН D2866/D2876 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.