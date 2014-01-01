Длина [мм] 1306 Ширина [мм] 49,8 Количество ребер 14 Параметр 14PK1306

Запчасть ремень поликлиновой 14PK1306 представлена по производителю DT с артикулом 3.34208. У данной детали есть аналоги с номерами: 334208, 14PK1306HD, 34140, 14PK1306ES, 854220248, 51968200270. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновой 14PK1306 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.