|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|334192
|Наименование
|Натяжитель ремня D 2840, D 2842, D 2865, D 2866, D 2876, D 2066, D 2676
|Вес [г]
|1334
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|23
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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