Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 23

Запчасть натяжитель ремня D 2840 D 2842 D 2865 D 2866 D 2876 D 2066 D 2676 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.34192. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить натяжитель ремня D 2840 D 2842 D 2865 D 2866 D 2876 D 2066 D 2676, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.