Внутренний диаметр 20 Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 34

Запчасть ролик натяжителя 74.15*33.9*33.9 МАН ТГА/ТГМ/ТГЛ/ТГС 3.34084 представлена по производителю DT с артикулом 3.34084. У данной детали есть аналоги с номерами: 334084 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя 74.15*33.9*33.9 МАН ТГА/ТГМ/ТГЛ/ТГС 3.34084 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.