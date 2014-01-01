Внутренний диаметр 10 Наружный диаметр [мм] 70 Ширина [мм] 42

Запчасть ролик натяжителя 70*10*42 МАН Автобус D2066/2676 3.34081 представлена по производителю DT с артикулом 3.34081. У данной детали есть аналоги с номерами: 334081, 51958006089, 532041210, 5320412100, 51958006096, 58900. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжителя 70*10*42 МАН Автобус D2066/2676 3.34081 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.