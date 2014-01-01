|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|334081
|Наименование
|Ролик натяжителя 70*10*42 MAN Bus D2066/2676 3.34081
|Вес [г]
|615
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|10
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Ширина [мм]
|42
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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