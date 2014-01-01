Ø шкива [мм] 118 Ширина [мм] 34 Количество канавок 2

Запчасть ролик натяжителя ремня D2865/66/76LF01…45 MAZ МАН представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.34077. У данной детали есть аналоги с номерами: 51958007315 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик натяжителя ремня D2865/66/76LF01…45 MAZ МАН, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.