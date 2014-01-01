Внутренний диаметр 12 Наружный диаметр [мм] 85 Ширина [мм] 46,5

Запчасть ролик натяжной ЛиАЗ дв. МАН паразитный (к насоссу гидропр.) представлена по производителю DT с артикулом 3.34073. У данной детали есть аналоги с номерами: 334073, 51958005001, 022284, 51958007304, 51958010020, N1011005323, 51958007320. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжной ЛиАЗ дв. МАН паразитный (к насоссу гидропр.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.