|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|334073
|Наименование
|Ролик натяжной ЛиАЗ дв. МАН паразитный (к насоссу гидропр.)
|Вес [г]
|960
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|85
|Ширина [мм]
|46,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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