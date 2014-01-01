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Натяжитель ремня, клиновой зубча артикул 334072 DT SPARE PARTS в Алматы

334072 DT SPARE PARTS Натяжитель ремня, клиновой зубча
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334072
Наименование Натяжитель ремня, клиновой зубча
Вес [г] 445
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 12,3
Наружный диаметр [мм] 65
Ширина [мм] 37

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель ремня, клиновой зубча DT SPARE PARTS с артикулом 334072 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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