Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 34

Запчасть натяжитель ремня в сборе МАН ТГА дв.D 2066/D2676 04 представлена по производителю DT с артикулом 3.34066. У данной детали есть аналоги с номерами: 334066, 51958007429, 51958007428, 200417, 03038500A, APV1134, 27135. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня в сборе МАН ТГА дв.D 2066/D2676 04 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.