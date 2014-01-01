|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|334065
|Наименование
|Натяжитель ремня MAN TGA /TGM/TGL
|для оригинального номера
|51.95800.7437
|Вес [г]
|1440
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Ширина [мм]
|34
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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