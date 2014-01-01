Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 34

Запчасть натяжитель ремня МАН ТГА ТГМ ТГЛ представлена по производителю DT с артикулом 3.34065. У данной детали есть аналоги с номерами: 334065, 022196, 51958007434, 51958007467, 03038400A, APV1128, 27134. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня МАН ТГА ТГМ ТГЛ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.