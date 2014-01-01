Наружный диаметр [мм] 74 Ширина [мм] 42

Запчасть натяжитель ремня 3.34064 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.34064. У данной детали есть аналоги с номерами: 334064, 06580490052, 10PK2108HD, 51968200310, 51958007480, 51958007425, 51958007418. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня 3.34064 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.