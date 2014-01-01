Гарантия 2 года гарантии Напряжение [В] 24

Запчасть реле-регулятор 28v МАН ТГА представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 334045. У данной детали есть аналоги с номерами: 120634, 51256010006, F00M144122, F00M145300. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить реле-регулятор 28v МАН ТГА, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.