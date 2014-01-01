|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|333425
|Наименование
|Датчик давления воздуха в пневмоподвеске заднего моста MAN TGA 12 bar 81.27421.6047
|Вес [г]
|104
|Гарантия
|2 года гарантии
|Давление [бар]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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