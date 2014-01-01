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Датчик давления воздуха в пневмоподвеске заднего моста MAN TGA 12 bar 81.27421.6047 артикул 333425 DT SPARE PARTS в Алматы

333425 DT SPARE PARTS Датчик давления воздуха в пневмоподвеске заднего моста MAN TGA 12 bar 81.27421.6047
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 333425
Наименование Датчик давления воздуха в пневмоподвеске заднего моста MAN TGA 12 bar 81.27421.6047
Вес [г] 104
Гарантия 2 года гарантии
Давление [бар] 12
Если вы хотите купить датчик давления воздуха в пневмоподвеске заднего моста МАН ТГА 12 bar 81.27421.6047, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.33425. У данной детали есть аналоги с номерами: 30262037, 81274210227, 81274216047, RM05630. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления воздуха в пневмоподвеске заднего моста MAN TGA 12 bar 81.27421.6047 DT SPARE PARTS с артикулом 333425 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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