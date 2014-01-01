|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|333367
|Наименование
|Выключатель света МАН поворотный 81255056877
|для оригинального номера
|81.25505.6877
|Тип сборки
|Растровое соединение
|Тип привода
|Вращающее управление
|Вес [г]
|87,5
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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