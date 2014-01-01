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Выключатель света МАН поворотный 81255056877 артикул 333367 DT SPARE PARTS в Алматы

333367 DT SPARE PARTS Выключатель света МАН поворотный 81255056877
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 333367
Наименование Выключатель света МАН поворотный 81255056877
для оригинального номера 81.25505.6877
Тип сборки Растровое соединение
Тип привода Вращающее управление
Вес [г] 87,5
Гарантия 2 года гарантии
Если вы хотите купить выключатель света МАН поворотный 81255056877, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.33367. У данной детали есть аналоги с номерами: 101681, 81255056877. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные переключатели с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Выключатель света МАН поворотный 81255056877 DT SPARE PARTS с артикулом 333367 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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