Тип привода Вращающее управление Вес [г] 87,5 Гарантия 2 года гарантии

Если вы хотите купить выключатель света МАН поворотный 81255056877, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.33367. У данной детали есть аналоги с номерами: 101681, 81255056877. Переключатели в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные переключатели с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.