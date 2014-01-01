Номинальная мощность [Вт] 15 Размер резьбы M22 x 1 Количество втычных контактов 4

Запчасть выключатель манометрический представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.33357. У данной детали есть аналоги с номерами: 333357 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить выключатель манометрический, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.