|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|333302
|Наименование
|Переключатель подрулевой MAN F90 поворотов
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией мигающего светосигнального устройства, С функцией переключения света
|Вес [г]
|230
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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