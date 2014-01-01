Сила тока [A] 20 Размер резьбы M22 x 1 Количество втычных контактов 4

Запчасть реле фильтра отопителя ТГА 3.33094 представлена по производителю DT с артикулом 333094. У данной детали есть аналоги с номерами: 333094, 333094. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле фильтра отопителя ТГА 3.33094 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.