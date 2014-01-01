Напряжение [В] 24 Сила тока [A] 70

Запчасть реле пуска грузовиков Ман 24V 70A аналог 81259020524 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.33054. У данной детали есть аналоги с номерами: 81259020415, 81259020524. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить реле пуска грузовиков Ман 24V 70A аналог 81259020524, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные реле с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.