|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|333023
|Наименование
|Реле 3-серии F2000 (1994-2001) Блок управления, система регулирования скорости
|Вес [г]
|42,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Напряжение [В]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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