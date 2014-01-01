Напряжение [В] 24 Сила тока [A] 40

Запчасть Реле МАН представлена по производителю DT с артикулом 333017. У данной детали есть аналоги с номерами: 812590204, 81259020437. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.