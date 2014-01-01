Напряжение [В] 24 Количество втычных контактов 10

Запчасть реле поворотов 3.33002 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.33002. У данной детали есть аналоги с номерами: 333002, 81253110015, 81253110004, 81253110008, 81253110011, 81253110017, 81253110023. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле поворотов 3.33002 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.