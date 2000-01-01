Напряжение [В] 24 Номинальная мощность [Вт] 21 Параметр (3+1) x 21 W Количество втычных контактов 9

Запчасть реле поворотов 9 контактов МАН M/Ф90 L/M/ф2000 МАН Автобус 3.33001 DT представлена по производителю DT с артикулом 333001. У данной детали есть аналоги с номерами: 333001, 74997, 022214, 81253110026, 74997, 1453029, 7350590006. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле поворотов 9 контактов МАН M/Ф90 L/M/ф2000 МАН Автобус 3.33001 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.