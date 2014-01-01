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Кабель электрический. 24V 7 pole S-type артикул 332381 DT SPARE PARTS в Алматы

332381 DT SPARE PARTS Кабель электрический. 24V 7 pole S-type
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 332381
Наименование Кабель электрический. 24V 7 pole S-type
для оригинального номера 81.25432.6202
Вес [г] 304,5
Гарантия 2 года гарантии
Версия Type S
Длина [мм] 1100
Напряжение [В] 24
DIN / ISO ISO 3731
Количество втычных контактов 7
Запчасть кабель электрический. 24V 7 pole S-type представлена по производителю DT с артикулом 3.32381. У данной детали есть аналоги с номерами: 332381 Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кабель электрический. 24V 7 pole S-type на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кабель электрический. 24V 7 pole S-type DT SPARE PARTS с артикулом 332381 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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