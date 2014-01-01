|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|332381
|Наименование
|Кабель электрический. 24V 7 pole S-type
|для оригинального номера
|81.25432.6202
|Вес [г]
|304,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|Type S
|Длина [мм]
|1100
|Напряжение [В]
|24
|DIN / ISO
|ISO 3731
|Количество втычных контактов
|7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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