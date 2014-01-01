Гарантия 2 года гарантии Версия Type S Длина [мм] 1100 Напряжение [В] 24 DIN / ISO ISO 3731 Количество втычных контактов 7

Запчасть кабель электрический. 24V 7 pole S-type представлена по производителю DT с артикулом 3.32381. У данной детали есть аналоги с номерами: 332381 Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кабель электрический. 24V 7 pole S-type на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.