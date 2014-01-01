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Розетка с кабелем для грузовиков MAN аналог 81254326201 артикул 332380 DT SPARE PARTS в Алматы

332380 DT SPARE PARTS Розетка с кабелем для грузовиков MAN аналог 81254326201
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 332380
Наименование Розетка с кабелем для грузовиков MAN аналог 81254326201
для оригинального номера 81.25432.6201
Вес [г] 307
Гарантия 2 года гарантии
Версия Type N
Длина [мм] 1100
Напряжение [В] 24
DIN / ISO ISO 1185
Количество втычных контактов 7
Если вы хотите купить розетка с кабелем для грузовиков МАН аналог 81254326201, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.32380. У данной детали есть аналоги с номерами: 511119, 511121, 81254326182, 81254326201. Кабели электрические в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные кабели электрические с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Розетка с кабелем для грузовиков MAN аналог 81254326201 DT SPARE PARTS с артикулом 332380 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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