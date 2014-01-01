Гарантия 2 года гарантии Версия Type N Длина [мм] 1100 Напряжение [В] 24 DIN / ISO ISO 1185 Количество втычных контактов 7

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