|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|332380
|Наименование
|Розетка с кабелем для грузовиков MAN аналог 81254326201
|для оригинального номера
|81.25432.6201
|Вес [г]
|307
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|Type N
|Длина [мм]
|1100
|Напряжение [В]
|24
|DIN / ISO
|ISO 1185
|Количество втычных контактов
|7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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