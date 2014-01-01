Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 332110 Наименование Фонарь подсветки двери TGL/TGM, TGA/TGS/TGX Вес [г] 26 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть фонарь подсветки двери ТГЛ/ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю DT с артикулом 3.32110. У данной детали есть аналоги с номерами: 332110, 81252036015. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь подсветки двери ТГЛ/ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.