Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 3.32013 Зазор поршневого пальца [мм] 152 Длина [мм] 400 Высота [мм] 160 Глубина [мм] 88,5 Форма лампы R5W Напряжение [В] 24 Параметр PY21W

Если вы хотите купить фонарь задний МАН ТГА левый@, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 332012. У данной детали есть аналоги с номерами: 022049, 0360LLBB742, 0360LRBB742, 156210, 156220, 156340, 156590. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.