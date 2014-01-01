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Фонарь задний MAN TGA левый@ артикул 332011 DT SPARE PARTS в Алматы

332011 DT SPARE PARTS Фонарь задний MAN TGA левый@
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 332011
Наименование Фонарь задний MAN TGA левый@
Сторона установки слева
Вес [г] 778
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 3.32010
Зазор поршневого пальца [мм] 152
Длина [мм] 340
Высота [мм] 130
Напряжение [В] 24
Запчасть фонарь задний МАН ТГА левый@ представлена по производителю DT с артикулом 3.32011. У данной детали есть аналоги с номерами: 332011, 4491904LWE, 332011OEM, 81252256531. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь задний МАН ТГА левый@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фонарь задний MAN TGA левый@ DT SPARE PARTS с артикулом 332011 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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