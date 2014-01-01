Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 3.32011 Зазор поршневого пальца [мм] 152 Длина [мм] 340 Высота [мм] 130 Напряжение [В] 24

Запчасть фонарь задний МАН ТГА правый@ представлена по производителю DT с артикулом 3.32010. У данной детали есть аналоги с номерами: 4491904RWE, 332010OEM, 81252256532. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь задний МАН ТГА правый@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.