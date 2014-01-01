Гарантия 2 года гарантии Форма лампы P21W Напряжение [В] 24

Запчасть фонарь поворота МАН ТГЛ/ТГМ представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.31171. У данной детали есть аналоги с номерами: 0089970847, 01016880, 01016880, 12012074, 12012074B, 22200009000, 420367. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фонарь поворота МАН ТГЛ/ТГМ, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.