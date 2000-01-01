Вес [г] 2616 Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 3.31151 Форма лампы H7 Напряжение [В] 24

Запчасть фара головная правая L/M 2000 ТГЛ/ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю DT с артикулом 3.31152. У данной детали есть аналоги с номерами: 331152, 81251016452. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фара головная правая L/M 2000 ТГЛ/ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.