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Фара головная правая L/M 2000, TGL/TGM, TGA/TGS/TGX артикул 331152 DT SPARE PARTS в Алматы

331152 DT SPARE PARTS Фара головная правая L/M 2000, TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 331152
Наименование Фара головная правая L/M 2000, TGL/TGM, TGA/TGS/TGX
Тип ламп W5W
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля
Вес [г] 2616
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 3.31151
Форма лампы H7
Напряжение [В] 24
Запчасть фара головная правая L/M 2000 ТГЛ/ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ представлена по производителю DT с артикулом 3.31152. У данной детали есть аналоги с номерами: 331152, 81251016452. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фара головная правая L/M 2000 ТГЛ/ТГМ ТГА/ТГС/ТГХ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фара головная правая L/M 2000, TGL/TGM, TGA/TGS/TGX DT SPARE PARTS с артикулом 331152 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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