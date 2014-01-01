Гарантия 2 года гарантии Форма лампы H4 Напряжение [В] 24 Параметр H3

Запчасть фара противотуманная правая правая ТГХ '08 представлена по производителю DT с артикулом 3.31131. У данной детали есть аналоги с номерами: 331131, 331131, 022065, 200106, 4492002RUE, 81251016522. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фара противотуманная правая правая ТГХ '08 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.