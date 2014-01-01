Вес [г] 79 Исполнение штекера Мама Гарантия 2 года гарантии Напряжение [В] 24

Запчасть фонарь габаритный. ТГА представлена по производителю DT с артикулом 3.31112. У данной детали есть аналоги с номерами: 331112, 81252606096, 81252606097, 200108, 4491402NAE, 331111, M5005341. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный. ТГА на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.