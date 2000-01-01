Тип ламп светодиодный Вес [г] 84 Исполнение штекера Папа Гарантия 2 года гарантии Напряжение [В] 24

Запчасть фонарь габаритный боковой МАН L/M/ф2000 представлена по производителю DT с артикулом 3.31111. У данной детали есть аналоги с номерами: 331111, 331111, 4491402NAE, 331112, M5005341, 81252606101, 81252606105. Фары и фонари в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фонарь габаритный боковой МАН L/M/ф2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фары и фонари с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.