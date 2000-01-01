|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|331110
|Наименование
|Фонарь габаритный L/M/F 2000,TGA
|Тип ламп
|светодиодный
|Вес [г]
|84
|Исполнение штекера
|Мама
|Гарантия
|2 года гарантии
|Напряжение [В]
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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