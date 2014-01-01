|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|331057
|Наименование
|Фара противотуманка+поворотник всборе
|Вес [г]
|1245
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|3.31056
|Форма лампы
|H4
|Напряжение [В]
|24
|Параметр
|PY21W
|Сторона установки
|слева
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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